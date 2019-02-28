В Украине могут снизить предельную сумму наличных расчетов с физлицами

Новости Бизнеса: НБУ планирует снизить лимит наличных операций юрлиц с физлицами до 15 тыс. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) планирует внедрить ряд мер с целью сужения сферы использования наличных денег, сообщается на сайте центробанка.

Соответствующие намерения зафиксированы в проекте постановления "Об утверждении изменений в положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине", текст которого обнародован на сайте НБУ.

Документом, в частности, предполагается снижение предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами до 15 тыс. грн с 50 тыс. грн.

В то же время предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. грн включительно останется без изменений.

Помимо этого, предполагается ограничение в размере до 15 тыс. грн наличных расчетов физлиц, получивших наличные под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет субъекта хозяйствования.

Документ также вменяет обязанность субъектам хозяйствования, в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления наличных расчетов с физлицами, предоставлять по запросу банка подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты и другие документы, необходимые банку для изучения клиента.

Национальный банк рассчитывает, что соответствующие меры позволят сузить сферу использования наличных, будут способствовать уменьшению тенизации экономики и дальнейшему развитию безналичного сегмента, а также обеспечат стабильность поступлений наличности в банковскую систему.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 27 марта 2019 года на почтовый или электронный адрес НБУ.