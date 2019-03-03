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В Минфине сообщили, что Украина уже сделала для получения второго транша от ЕС

В Минфине сообщили, что Украина уже сделала для получения второго транша от ЕС
10:55 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр финансов Украины Оксана Макарова сообщила, что правительство Украины выполнило более половины обязательств для получения второго транша на 500 млн евро.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что украинское правительство сегодня выполнило более половины обязательств, необходимых для предоставления Украине второго транша в размере 500 млн евро. Об этом она сообщила на встрече с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщает пресс-служба Минфина.

По словам Маркаровой, еще 5 из 12 предусмотренных программой условий находятся на разных этапах выполнения.

В частности, министр отметила, что уже в ближайшие дни будут объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда Украины, а Верховная Рада 28 февраля ратифицировала Многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении в целях противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, а также был принят в первом чтении законопроект о введении института уполномоченного экономического оператора.

"Теперь наша задача - сделать все возможное, чтобы уже в ближайшие недели Верховная Рада приняла законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, который является одним из центральных обязательств Украины перед ЕС, и ввела институт уполномоченного экономического оператора", - отметила министр.

Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис отметил, что важно обеспечить принятие парламентом законопроектов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных программой, в частности о авторизованном экономическом операторе и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Миссия МВФ в марте посетит Киев

Следующий визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС запланирован на 13-15 марта 2019 года. Министерство финансов считает реалистичным получение второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза на 500 млн евро в марте-апреле.

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Украина, ЕС, Минфин, Обязательства, Транш, Ход выполнения.
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