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В Минфине сообщили, что дефицит госбюджета достиг почти 12 млрд грн

В Минфине сообщили, что дефицит госбюджета достиг почти 12 млрд грн
11:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: По данным Министерства финансов Украины, в январе 2019 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в 11,9 млдр грн.

Государственный бюджет за январь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 11,9 млрд грн, передает Минфин.

"Государственный бюджет за январь 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 11,9 млрд грн грн, в т.ч. общий фонд - дефицит в сумме 18,2 млрд гривен", - сообщили в Минфине.

Государственные заимствования на финансирование дефицита государственного бюджета, как сообщается, были осуществлены на внутреннем рынке в размере 41,7 млрд гривен. Осуществление внешних заимствований не предусматривалось в отчетном периоде.

Сводный бюджет за январь 2019 года, как отмечается, выполнен с дефицитом в сумме 0,4 млрд гривен. В январе 2019 года погашение основной суммы долга госбюджета составило 40,2 млрд гривен. Погашение внутреннего долга равнялось 39,3 млрд грн, внешнего долга - 1 млрд гривен.

От приватизации государственного имущества за январь 2019 года поступило в государственный бюджет 122,3 млн гривен.

Напомним, следующий визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС запланирован на 13-15 марта 2019 года. Министерство финансов считает реалистичным получение второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза на 500 млн евро в марте-апреле. Украинское правительство сегодня выполнило более половины обязательств, еще 5 из 12 предусмотренных программой условий находятся на разных этапах выполнения.

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Минфин, Дефицит, Государственный бюджет Украины.
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