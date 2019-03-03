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В Украине появится биогазовый завод, который будет работать на свекольном жоме

В Украине появится биогазовый завод, который будет работать на свекольном жоме
16:26 Сегодня Телеграф Фото: ualist.com

Новости Бизнеса: На сайте правительства сообщили, что в Николаевской области построят современный биогазовый завод, который будет работать на свекольном жоме.

В Николаевской области появится биогазовый завод, который будет работать на свекольном жоме. Об этом сообщает  пресс-служба правительства.

"В Николаевской области построят современный биогазовый завод! Он будет работать на свекольном жоме и перерабатывать биогаз в электроэнергию и тепло", - сообщили в правительстве.

Кроме этого, комплекс, как ожидается, будет производить органические удобрения, что сделает производство биогаза почти безотходным.

Таким образом, местная община получит новые энергетические мощности, указали в правительстве.

Напомним, за 2018 год биогазовые мощности в Украине выросли на треть: с 34 МВт (21 установка) на конец 2017 года до 46 МВт (33 установки) на конец 2018 года. Особенно перспективным является производство биогаза из мусора. В Украине ежегодно образуется около 10 млн тонн отходов и насчитывается почти 5,5 тысяч свалок. 

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Строительство, Николаевская область, Биогазовый завод, Свекольный жом, Переработка биогаза.
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