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Антонов откажется от российских комплектующих для Ан-158

Антонов откажется от российских комплектующих для Ан-158
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Государственное предприятие Антонов планирует избавиться российских компектуючих в производстве пассажирских самолетов Ан-158 до конца 2019 года.

К концу 2019 года государственное предприятие "Антонов" планирует избавиться от российских комплектующих в производстве пассажирских самолетов Ан-158.

Об этом сообщает "Український мілітарний портал".

"На ГП "Антонов" продолжаются работы по импортозамещению российских комплектующих на пассажирском самолете Ан-158 и к концу 2019-го года первый самолет должен быть укомплектован западной авионикой и оборудованием. В 2020-м году должны начаться летные и сертификационные испытания самолета", - говорится в сообщении.

Как отмечается, параллельно будут проходить работы и на первом серийном образце самолета Ан-158. Авионика российского производства на Ан-158 будет заменена на канадскую производства Esterline, которая поставляет оборудование на истребители пятого поколения F-35. Шасси, системы дистанционного управления, система управления механизации крыла также будут заменены на производимые западными компаниями.

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Кроме того отмечается, что части и компоненты конструкции самолета, которые ранее изготавливались по кооперации с Россией, например рампа, пилоны, части мотогондолы двигателя, номенклатура механизации крыла, элероны, закрылки - уже осваивают в Киеве на государственном предприятии "Антонов".

После завершения летных испытаний и сертификации самолета Ан-158 начнутся работы по импортозамещению военно-транспортного самолета Ан-178, сообщает портал.

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Россия, Ан-158, Антонов, ГП "Антонов".
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