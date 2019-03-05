Скандал в ОПК: в Укроборонпроме заявили, что детали покупали по оптимальной цене

Новости Украины: В "Укроборонпроме" обвиняют журналистов-расследователей в манипуляциях и ангажированности.

В государственном концерне "Укроборонпром" заявляют, что обнародованная накануне вечером в программе "Наши гроши" информация по осуществлению капитального ремонта двух самолетов Ан-26 для иностранного заказчика является некорректной, имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики.

"Учитывая распространение некорректной информации… Подчеркиваем, что информация, обнародованная программой "Наши гроши", имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики. Ведь авторы не привели в сюжете точку зрения Концерна, которую им было предоставлено по их запросу", - говорится в комментарии, обнародованном пресс-службой госконцерна во вторник утром.

Так, в "Укроборонпроме" утверждают, что информация о так называемом семикратном завышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной: "В договоре с иностранным заказчиком была предусмотрена установка на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом. Согласно условиям договора указанные приборы должны были быть заменены на новые, изготовленные не позднее 2015 года".

В пресс-службе ГК отмечают, что украинские авиационные предприятия, к которым обращались представители Концерна, сообщили об отсутствии этих высотомеров. Единственной компанией, которая согласилась доставить эти изделия, была ООО "АН-Сервис".

"Они были проверены специалистами ГП "Завод 410 гражданской авиации" и представителями заказчика", - добавляют в "Укроборонпроме".

Отдельно в комментарии отмечается, что других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014г) официально не зафиксировано.

"Подчеркиваем, что не комментируем вопросы доставки высотомеров в Украину, поскольку предприятия Концерна не предоставляли услуги по логистике. В то же время отмечаем, что категорически некорректным является утверждение журналистов о стоимости товаров без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости", - говорится в обнародованном тексте.

Также в ГК обращают внимание на то, что "об оптимальной цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя - РФ, который является ее партнером в Таможенном союзе и могла предложить свою цену".

"Подчеркиваем, что прибыль Концерна по этой поставке была не менее рентабельности всего контракта. Выполнение этого договора обеспечило работой несколько тысяч работников авиастроительной отрасли Украины, а его общая стоимость составила около $6млн", - подытожили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Как сообщалось, в обнародованной вечером 4 марта в программе "Наши гроши" третьей серии расследования команда журналистских расследований Bihus.Info утверждает, что схемы закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и уволенного в понедельник первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского.

В третьей серии расследования, основанного на базе полученного журналистами осенью 2018 года от анонима архива переписки участников сделок, ее авторы обвиняют О.Гладковского и П.Букина в получении как минимум $30 тыс. и $10 тыс. соответственно при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

По данным журналиста, в 2016-2017 годах эти приборы стоимостью около $85 тыс. при посредничества сына О.Гладковского Игоря и его партнера Виталия Жукова были доставлены в Украину через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету и приобретены госкомпанией "Укрспецэкспорт", которую на тот момент возглавлял П.Букин, примерно за $580 тыс.

Журналисты заявляют, что О.Гладковский и П.Букин отказались комментировать эту информацию, а экс-замглавы СНБО отрицал знакомство с В.Жуковым.