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СМИ обвинили главу "Укроборонпрома" и Гладковского в "откатах"

СМИ обвинили главу "Укроборонпрома" и Гладковского в "откатах"
21:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Журналисты Bihus.Info обвинили главу "Укроборонпрома" Букина и экс-замглавы СНБО Гладковского в "откатах".

Схемы закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и уволенного в понедельник первого заместителя главы совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, утверждает команда журналистских расследований Bihus.Info.

В обнародованной вечером 4 марта третьей серии расследования, основанного на базе полученного журналистами осенью 2018 года от анонима архива переписки участников сделок, ее авторы обвиняют О.Гладковского и П.Букина в получении как минимум $30 тыс. и $10 тыс. соответственно при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

По их данным, в 2016-2017 годах эти приборы стоимостью около $85 тыс. при посредничества сына О.Гладковского Игоря и его партнера Виталия Жукова были доставлены в Украину через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету и приобретены госкомпанией "Укрспецэкспорт", которую на тот момент возглавлял П.Букин, примерно за $580 тыс.

Журналисты заявляют, что О.Гладковский и П.Букин отказались комментировать эту информацию, а экс-замглавы СНБО отрицал знакомство с В.Жуковым.

Как анонсировал Денис Бигус, последняя серия расследования будет посвящена роли правоохранительных структур.

Как сообщалось, неделю назад Bihus.Info обвинили И.Гладковского, В.Жукова и их партнера Андреея Рогозу в том, что они через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно оценочным суждениям журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" П.Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

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И.Гладковский заявил, что намерен подать в суд в связи с озвученными обвинениями. Его отец в тот же день обратился с заявлением приостановить его полномочия в органах сектора безопасности и обороны страны на время проведения служебной проверки обнародованной информации.

В "Укроборонпроме" уточнили, авторы телепроекта манипулятивно использовали закрытую информацию возбужденных правоохранителями в 2015-2016 годах уголовных производств и увязали очередной медийный скандал вокруг госконцерна с новой информационной диверсией против Украины.

П.Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении О.Гладковского из СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля, а также поручил вывести его из состава комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Глава государства также поручил секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить и провести заседание СНБО по вопросу реформирования государственного концерна "Укроборонпром", а также призвал антикоррупционные органы объективно и непредвзято расследовать факты обнародованных коррупционных скандалов в оборонном секторе.

"Если кто-то виноват, то должна быть ответственность. Кто добросовестно работает на укрепление обороноспособности, тем дать возможность защитить свое честное имя", - добавил глава государства.

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Коррупция, СНБО, Укроборонпром, Наші гроші”, Олег Гладковский, Схемы.
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