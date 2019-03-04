Порошенко уволил Гладковского и призвал расследовать публикацию о коррупции в армии

Новости Украины: Петр Порошенко заявил о подписании указа об увольнении Гладковского с поста замсекретаря СНБО и председателя межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

"Сегодня с утра перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также он снят с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - сказал П.Порошенко в Николаеве в понедельник.

На сайте главы государства обнародованы соответствующие указы от 4 марта. Так, указом №48/2019 П.Порошенко уволил О.Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Указ №49/2019 вносит изменения в ряд других указов. В частности, О.Гладковский освобождается от исполнения обязанностей председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а также выводится из персонального состава этой комиссии.

Помимо этого, согласно указу, надлежит "вывести О.Гладковского из состава комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, освободив его от исполнения обязанностей национального координатора по вопросам сотрудничества Украины с НАТО в сфере оборонной промышленности".

П.Порошенко также поручил секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить и провести заседание СНБО по вопросу реформирования государственного концерна "Укроборонпром".

"С утра поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Валентиновичу Турчинову подготовить это заседание, предварительно на среду", - сказал П.Порошенко в Николаеве.

Он подчеркнул, что давно планировалось заседание СНБО "с повесткой дня о реформировании "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности", расширения правительственного, парламентского и общественного контроля над деятельностью оборонного сектора.

Кроме того, президент призвал антикоррупционные органы объективно и непредвзято расследовать факты обнародованных коррупционных скандалов в оборонном секторе: "Я публично обращаюсь к национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над i".

"Если кто-то виноват, то должна быть ответственность. Кто добросовестно работает на укрепление обороноспособности, тем дать возможность защитить свое честное имя", - добавил глава государства.

"Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ. Это новый антикоррупционный орган, который имеет репутацию точно независимого от украинской власти. Он максимально деполитизирован, и это очень важно для общественного доверия к результатам данного расследования", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе. Позднее его отец сообщил, что иск о защите чести и достоинства подан.

Кроме того, О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

27 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением.

1 марта П.Порошенко поручил правоохранителям обеспечить в срочном порядке проверку обнародованной информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе, в том числе об утечке информации из правоохранительных органов.