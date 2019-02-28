Рада поручила ВСК расследовать хищения в оборонной сфере

Новости Украины: ВСК Рады по хищениям в армии изучит информацию СМИ о злоупотреблениях в "Укроборонпроме" при закупке комплектующих.

Верховная Рада расширила круг вопросов, которыми занимается временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по фактам хищений в Вооруженных силах Украины.

Соответствующее постановление №10104 о расследовании фактов, обнародованных в СМИ относительно злоупотреблений в государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц, поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Инициировали данное постановление главы фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" Артур Герасимов и Максим Бурбак.

Нардепы уполномочили ВСК, которая изучает факты хищений с 2004 по 2017 год, провести расследование по материалам, которые были обнародованы в СМИ относительно закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК "Укроборонпром".

Полномочия комиссии также будут распространяться на правонарушения в оборонной сфере на протяжении 2018-2019 годах.

Кроме того, Рада поручила комиссии провести публичное заседание совместно с представителями Генеральной прокуратуры Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Министерства обороны, ГК "Укроборонпром", чтобы расследовать обнародованные в СМИ факты злоупотребления в оборонной сфере.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в два-три раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе. О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранителям обеспечить в срочном порядке проверку обнародованной информации.

Пресс-служба НАБУ 27 февраля сообщила, что его детективы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.