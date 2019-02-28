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Евросоюз не будет наказывать граждан Украины за решение КСУ

Евросоюз не будет наказывать граждан Украины за решение КСУ
14:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: Президент уже подал новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Евросоюз не будет наказывать украинцев за решение Конституционного суда об отмене статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение, но нужно искать пути выхода из ситуации. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает корреспондент.

"Европейский Союз не будет наказывать украинцев за упомянутое решение Конституционного суда", - сказала Зеленко.

Она подчеркнула, что именно для украинских граждан важно дальше беспрепятственно продвигаться в направлении европейских и евроатлантических институтов, поэтому необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации.

При этом Зеленко напомнила, что Президент уже подал новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение. "Мы постараемся со своей стороны делать все для того, чтобы было найдено оптимальное решение, чтобы не пострадали интересы украинских граждан, потому что ... на карту поставлены наши европейские шансы", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось, 26 февраля КСУ признал неконституционным ст. 368-2 УКУ, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2014 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации.

Статья 368-2 УКУ, среди прочего, предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за приобретение чиновником активов, неподтвержденных официальными доходами. Те же действия, совершенные служащим, занимающим ответственное положение, наказывались лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, а служащим по особо ответственному положению - лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

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12 декабря 2017 года 59 депутатов направили в КСУ представление с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 368-2 УКУ.

Президент Петр Порошенко заявил, что подписал и дал поручение зарегистрировать в Верховной Раде новый законопроект об урегулировании законодательства об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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ЕС, МИД, Европейский союз, КСУ, Евросоюз, Екатерина Зеленко, Пресс-секретарь МИД.
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