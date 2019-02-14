Конституционный суд рассматривает переименование Днепропетровской области

Новости Украины: В КС поступило обращение Верховной Рады о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

В Конституционный суд (КС) Украины в четверг поступило обращение Верховной Рады относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

"14 февраля в Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в ст.133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (рег.№ 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - сообщает пресс-служба КС.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Такой документ может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.