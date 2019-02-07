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Верховная Рада переименовала Днепропетровскую область

Верховная Рада переименовала Днепропетровскую область
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КСУ

Новости Украины: Рада направила в КС проект изменений о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Как передает корреспондент, за депутатский проект закона (№9310-1), инициированный внефракционным нардепом Андреем Денисенко и предусматривающий переименование области в Сичеславскую проголосовали 240 членов парламента.

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В то же время парламентарии отказались направить в КС президентский законопроект №9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, который поддержали всего 144 нардепа при минимально необходимых 226 парламентариях.

Ранее сообщалось, Конституционный суд Украины (КС) признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

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Верховная Рада, Конституция Украины, Днепропетровская область, Декоммунизация, Сичеславская область.
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