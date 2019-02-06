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Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области

Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области
12:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: КС признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

Конституционный суд Украины (КС) признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

В Конституционном суде, Большая палата КС рассмотрела дело по конституционному обращению Верховной Рады относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроекта о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую и вынесла заключение. "Законопроект признан конституционным", - подчеркнули в суде.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Верховная Рада направила в КС конституционные изменения о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую (законопроект №8380).

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

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После получения заключений КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого требуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

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Конституционный Суд, Кировоградская область, Декомунизация, Кропивницкая область.
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