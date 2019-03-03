Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
Гройсман рассказал о целях реформы образования в Украине
Гройсман рассказал о целях реформы образования в Украине
Порошенко: Украина с марта начала делать первые шаги к победе над бедностью
Порошенко рассказал о первых шагах к победе над бедностью
Джон Джонс - Энтони Смит. Видео главного боя UFC 235
Джон Джонс - Энтони Смит. Видео главного боя UFC 235
Надя Мейхер продемонстрировала весенний образ
Надя Мейхер продемонстрировала весенний образ

Гладковский прокомментировал дело, в котором фигурирует его сын

Гладковский прокомментировал дело, в котором фигурирует его сын
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что дело, в котором фигурирует его сын, было создано из лживых фактов.

Дело, в котором фигурирует мой сын, было искусственно скомпилирована из лживых провокационных фактов, заявил временно отстраненный от должности первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский.

"Украина - правовое государство. Дело, в котором фигурирует мой сын, что, очевидно, была искусственно скомпилирована из лживых провокационных фактов и продана за 30 сребреников, пытаются использовать в избирательной кампании. Моим оппонентам, как я вижу, не интересно беспристрастное расследование НАБУ, и поэтому они привлекают радикальные организации к уличным акциям и посылают их атаковать дом моего сына" – говорится в заявлении О.Гладковского, комментируя акцию националистических организаций перед домом его сына.

По словам первого заместителя секретаря СНБО станет итогом таких действий, станет только "картинка" для СМИ, а его сын полностью сотрудничает со следствием.

"Я написал заявление об отстранении от должности на время следствия, а мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации. Мы просим прекратить силовое давление на нашу семью и на следствие. Мы поддерживаем максимальную прозрачность этого дела для общества, парламентского и международного контроля" – подчеркнул политик в своем заявлении.

Акция представителей Национальных дружин состоялась перед домом сына О. Гладковского после субботнего марша Нацдружин в центре Киева.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО О.Гладковского, совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами

27 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением. "Установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления по ч.5 ст.191 УК Украины", - заявили в НАБУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укроборонпром, НАБУ, Олег Гладковский, Первый заместитель секретаря СНБО, Временно отстраненный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 3 марта – День Ярила с овсянкой
02 От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
03 Генерал США: Я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной
04 Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе
05 Именины (День Ангела) Льва: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Супрун развенчала мифы об употреблении алкоголя
Супрун развенчала мифы об употреблении алкоголя
От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
Прогноз погоды в Украине на 3 марта
Итоги дня 2 марта: партия поддержала решение Гнапа, доплаты военным на передовой
Главные новости в Украине и мире за 2 марта
&quot;Мастер Шеф. Профессионалы&quot;: смотреть онлайн 1 выпуск (Видео)
"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 1 выпуск (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь