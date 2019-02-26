Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами

Новости Украины: Игорь Гладковский через суд потребует опровержения недостоверной информации о якобы его причастности к коррупции в оборонном секторе.

Сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь Гладковский подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

"Обвинения безосновательны, а так называемая "переписка" фейковая", - заявил И.Гладковский в ответ на письменный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, в иске не будет материальных претензий, И.Гладковский будет требовать только опровержения недостоверной информации. Он также готов предоставить объяснения правоохранительным органам по всем вопросам, затронутым журналистами.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") представила фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

В ближайшее время, как стало известно агентству, ожидается заявление О.Гладковского.