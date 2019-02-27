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Коррупция на "оборонке": НАБУ начало досудебное расследование
Коррупция на "оборонке": НАБУ начало досудебное расследование
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Коррупция на "оборонке": НАБУ начало досудебное расследование

Коррупция на "оборонке": НАБУ начало досудебное расследование
11:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НАБУ

Новости Украины: Детективы НАБУ начали досудебное расследование по части изложенных журналистами фактов о коррупции в "оборонке".

В Национальном антикоррупционном бюро Украины информируют, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением по результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании о коррупции в оборонном секторе.

"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - сообщает пресс-служба НАБУ в среду.

НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"

Ст.191 УК Украины: Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением. Ч.5 - Действия, ... если они содеяны в особенно больших размерах или организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Скандал о закупках в армии: Гладковский хочет приостановить свои полномочия

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала инсинуацией факты, обнародованные в расследовании, и заявляет, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) завили, что предприятия, о которых идет речь в программе "Наши гроши" о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, уже являются объектами расследований НАБУ.

По данным интернет-издания "Украинская правда", еще утром 26 февраля Специализированная антикоррупционая прокуратура открыла производство по материалам "Наших денег" по статьям 364 ч.2 - злоупотребление властью, 191 ч. 2 - растрата имущества должностным лицом, и 368 - получение взятки.

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Укроборонпром, НАБУ, Олег Гладковский.
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