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НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"

НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"
15:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: НАБУ проанализируют информацию программы "Наши гроши" о закупках в армии.

Предприятия, о которых идет речь в программе "Наши гроши" о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, уже являются объектами расследований Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщается на странице Агентства в Facebook во вторник.

"Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку. Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ. В целом детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств", - говорится в сообщении.

В НАБУ, в частности, отметили, что расследование по одному из таких предприятий - Львовскому бронетанковому заводу - завершено и с июля 2018 года соответствующее дело уже слушается в суде.

В агентстве также отмечают, что расследования коррупционных схем в оборонной сфере "сложны и имеют свою специфику". В частности, закупки товаров осуществляются по закрытым процедурам, без конкурентных торгов, при отсутствии четко установленной процедуры определения цены закупки и победителя. Также часть документов, в том числе тех, которые могут быть доказательствами, имеют гриф секретности; рынок товаров военного и двойного назначения отсутствует, что усложняет проведение товароведческой экспертизы и определения их рыночной цены; выяснение обстоятельств совершения преступления требует получения информации из-за границы, что длится от полугода и более.

Скандал о закупках в армии: Гладковский хочет приостановить свои полномочия

Как сообщалось, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский обратился в Главную военную прокуратуру и в НАБУ с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии.

Команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын О.Гладковского, через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн. Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастен и сам О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко.

Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами

Сам О.Гладковский категорически отвергает обвинения, изложенные в расследовании.

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Армия, НАБУ, Наші гроші”, Олег Гладковский.
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