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Президент требует проверки журналистского материала о закупках в армии

Президент требует проверки журналистского материала о закупках в армии
14:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Петр Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить информацию программы "Наши гроши".

Президент Украины Петр Порошенко требует от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в программе "Наши гроши", а также поддерживает временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского.

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"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши гроши" для опровержения или подтверждения обнародованного", - написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на странице в Фейсбуке во вторник.

Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала инсинуацией факты, обнародованные в расследовании, и заявляет, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.

В госконцерне "Укроборонпром" назвали манипулятивным изложение отдельных данных журналистами, указав, что произвольное использование такой информации должно получить юридическую оценку компетентных органов.

О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

Он также категорически отверг обвинения, изложенные в журналистском расследовании.

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Армия, Укроборонпром, ВСУ, Петр Порошенко, Олег Гладковский.
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