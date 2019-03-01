Скачать
Пятница, 01.03.2019
В Евросоюзе отреагировали на скандал в Укроборонпроме
В Евросоюзе отреагировали на скандал в Укроборонпроме
Кто получит повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
Кто получит повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
Ужасная авария Феттеля в Барселоне (Видео)
Ужасная авария Феттеля в Барселоне (Видео)
Масленица 2019: что обязательно нужно сделать женщинам
Масленица 2019: что обязательно нужно сделать женщинам

В Евросоюзе отреагировали на скандал в Укроборонпроме

В Евросоюзе отреагировали на скандал в Укроборонпроме
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Укроборонпром

Новости Украины: Евросоюз ожидает больших усилий Украины для борьбы с коррупцией в оборонном секторе.

В Европейском Союзе ожидают, что украинские власти сделают все необходимое для борьбы с коррупцией в оборонном секторе, а подозреваемые в незаконных действиях будут привлечены к ответственности, сказано в комментарии пресс-секретаря ЕС агентству "Интерфакс-Украина".

"ЕС придает большое значение борьбе с коррупцией и верховенству права, мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной в этих секторах. В Украине был проведен ряд важных реформ, но необходимо сделать еще больше, в том числе для борьбы с коррупцией в оборонном секторе", - отмечается в сообщении в пятницу в Брюсселе в связи с недавним коррупционным скандалом в оборонном секторе Украины.

В Брюсселе ожидают, что украинские власти расследуют "любые предполагаемые случаи коррупции и привлекут к ответственности лиц, подозреваемых в незаконных действиях".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Рада поручила ВСК расследовать хищения в оборонной сфере

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

Порошенко прокомментировал незаконные сделки при закупках в армии

О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО

27 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евросоюз, Укроборонпром, ОПК, Олег Гладковский, ВСК Рады, Хищения в ОПК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
04 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Военные получат модернизированный танк Т-80
Военные получат модернизированный танк Т-80
Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
СНБО бьет тревогу: сокращение населения угрожает нацбезопасности
СНБО: Сокращение населения угрожает нацбезопасности
С первым днем весны: прикольные открытки для близких и друзей
С первым днем весны: прикольные открытки для близких и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь