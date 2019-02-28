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Порошенко прокомментировал незаконные сделки при закупках в армии

Порошенко прокомментировал незаконные сделки при закупках в армии
12:57 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Петр Порошенко в связи с событиями вокруг "Укроборонпрома" заявил, что в случае доказательств вины, виновные будут привлечены к ответственности.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что ни фамилии, ни должности никого не спасут и виновные будут привлечены к ответственности, если факты вины будут доказаны. Такой комментарий глава правительства дал в связи с последними событиями вокруг "Укроборонпрома".

По словам Порошенко, армия является самой большой ценностью и гордостью Украины. Он напомнил, что армия создавалась усилиями миллионов украинцев, которые отдавали последнее. Поэтому, Порошенко в качестве верховного главнокомандующего, намерен ее защищать.

Президент Украины подчеркнул, что если факты злоупотребления подтвердятся, то ни фамилии, ни должности никого не спасут. Как только появятся фамилии, Порошенко пообещал подписать распоряжение об отстранении и обращение в правоохранительные органы.

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По информации Порошенко, расследование об указанной информации проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП. Сообщается, что по итогам программы,  возбуждено еще одно уголовное дело. По завершению расследования, Порошенко пообещал еще раз привлечь виновных к ответсвтенности, если факты подтвердятся.

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Укроборонпром, Петр Порошенко, Привлечение к ответственности, Доказательства вины.
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