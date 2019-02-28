Скачать
Четверг, 28.02.2019
В Украине могут снизить предельную сумму наличных расчетов с физлицами
В Украине могут снизить предельную сумму наличных расчетов с физлицами
Украину могут оштрафовать за отказ от участия в Евровидении-2019
Украину могут оштрафовать за отказ от участия в Евровидении-2019
Зинченко гарантировал себе медаль АПЛ
Зинченко гарантировал себе медаль АПЛ
Афиша интересных событий в Украине на 2-3 марта
Афиша интересных событий в Украине на 2-3 марта

Сразу 3 нардепа написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

Сразу 3 нардепа написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде
12:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В четверг, 28 февраля, трое народных депутатов от блока "БПП" Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко подали заявление о выходе из фракции.

Сразу три народных депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем и Светлана Залищук подали заявление о выходе из фракции.

Народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook сообщил, что он и блок "БПП" уже давно по разные стороны баррикад. Нардеп подчеркнул, что пришел в политику после революции и даже формально не хочет быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию.

Наем подчеркнул, что за последние 4 года не менее 15 тысяч раз слышал вопрос, почему он входит в состав блока "БПП". Теперь, по словам политика, эта страница перевернута.

В свою очередь, народный депутат Украины Светлана Залищук на своей странице в Facebook заявила, что не считает возможным оставаться во фракции БПП после скандала с хищениями в оборонной сфере. По ее мнению, мандат не должен стать билетом раба. Залищук в то же время отметила, что за последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. 

Также, третий народный депутат Украины Сергей Лещенко на своей странице в Facebook опубликовал заявление о своем выходе из состава партии, но комментариев к заявлению не написал.

Сообщается, что  согласно п.6 ч.2 ст.81 Конституции Украины полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае невхождения его в состав депутатской фракции политической партии или выхода из состава фракции партии, по спискам которой он был избран.

Садовый назвал решающее условие для выдвижения "единого" кандидата на выборы

Как сообщалось, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в случае победы на выборах намерен предложить на пост министра иностранных дел С.Залищук. В конце января 2019 года С.Залищук стала советником А.Гриценко по международным вопросам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Заявление, Нардепы, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Выход из фракции БПП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
02 Кириленко прокомментировал решение НОТУ не принимать участие в Евровидении
03 "Евровидение-2019": Андрей Данилко сделал сенсационное заявление
04 КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении
05 НАБУ об отмене статьи за незаконное обогащение: Шаг навстречу реваншу старой системы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Евросоюзе не поддержали отмену статьи об обогащении
В ЕС не поддержали отмену статьи об обогащении
Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
Прогноз погоды: весна придет в Украину с мокрым снегом
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном &quot;успешными&quot;
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном "успешными"
Кейт Миддлтон в блестящем платье посетила концертный зал в Белфасте
Кейт Миддлтон в блестящем платье посетила концертный зал в Белфасте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь