Сразу 3 нардепа написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

Новости Украины: В четверг, 28 февраля, трое народных депутатов от блока "БПП" Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко подали заявление о выходе из фракции.

Сразу три народных депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем и Светлана Залищук подали заявление о выходе из фракции.

Народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook сообщил, что он и блок "БПП" уже давно по разные стороны баррикад. Нардеп подчеркнул, что пришел в политику после революции и даже формально не хочет быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию.

Наем подчеркнул, что за последние 4 года не менее 15 тысяч раз слышал вопрос, почему он входит в состав блока "БПП". Теперь, по словам политика, эта страница перевернута.

В свою очередь, народный депутат Украины Светлана Залищук на своей странице в Facebook заявила, что не считает возможным оставаться во фракции БПП после скандала с хищениями в оборонной сфере. По ее мнению, мандат не должен стать билетом раба. Залищук в то же время отметила, что за последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы.

Также, третий народный депутат Украины Сергей Лещенко на своей странице в Facebook опубликовал заявление о своем выходе из состава партии, но комментариев к заявлению не написал.

Сообщается, что согласно п.6 ч.2 ст.81 Конституции Украины полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае невхождения его в состав депутатской фракции политической партии или выхода из состава фракции партии, по спискам которой он был избран.

Как сообщалось, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в случае победы на выборах намерен предложить на пост министра иностранных дел С.Залищук. В конце января 2019 года С.Залищук стала советником А.Гриценко по международным вопросам.