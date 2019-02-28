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Садовый назвал решающее условие для выдвижения "единого" кандидата на выборы

Садовый назвал решающее условие для выдвижения "единого" кандидата на выборы
11:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что результаты последнего соцопроса станут решающими для выдвижения единого кандидата в президенты Украины.

Лидер партии "Самопомощь", кандидат в президенты Андрей Садовый на своей странице в Facebook заявил, что последние данные, по результатам социального опроса, станут решающими для решения вопроса касательно выдвижения единого кандидата от демократических сил на президентских выборах.

Садовый написал, что при принятии решения идти на выборы президента, он понимал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить "ставленников олигархов и мародеров у власти". 

Он отметил, что его штаб внимательно следит за результатами достоверных опросов. По словам Садового, именно  последние данные  станут решающими для дальнейших действий. Сообщается, что штаб будет обращать внимание на такие показатели, как рейтинг кандидатов в президенты Украины, динамику и уровень доверия в обществе.

По мнению Садового, единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить. 

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook сообщил, что настало время для принятия важного и ответственного решения по объединению сил, чтобы победить мародеров.

Напомним, украинские политики и общественные деятели Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также их политсилы приняли решение поддержать кандидату лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на президентских выборах в 2019 году. Катеринчук считает, что на должности министра обороны (в 2005-2007 годах – ред.) А.Гриценко продемонстрировал "наивысшие качества порядочности, профессионализма и нетерпимости к коррупции", а приоритетами его деятельности была обороноспособность Украины, условия для жизни и выполнения своих обязанностей военнослужащих.

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Все по теме:

Андрей Садовый, Единый кандидат, Выдвижение, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Результаты соцопроса.
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