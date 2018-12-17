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Еще две политсилы решили поддержать кандидатуру Гриценко на выборах

Еще две политсилы решили поддержать кандидатуру Гриценко на выборах
14:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Николай Томенко и Николай Катеринчук поддержали кандидатуру Анатолий Гриценко на выборах президента Украины.

Украинские политики и общественные деятели Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также их политсилы приняли решение поддержать кандидату лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на президентских выборах в 2019 году.

"Сейчас снова объединяться против кого-то – это неправильно. Нужно объединяться за ценности, программу, объединяться за страну. И такое конструктивное идеологическое объединение даст положительный результат. Наше предложение объединиться нашло реальный отклик в команде Анатолия Гриценко. Мы давно знаем друг друга, и поэтому наша команда приняла поддержать Анатолия Гриценко на президентских выборах, и, объединив команды, двигаться совместно на парламентские и местные выборы", - сообщил на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" лидер партии "Громадський рух "Рідна країна", экс-вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко.

Глава Европейской партии Украины, народный депутат предыдущих созывов Николай Катеринчук отметил, что 14 декабря на совете партии практически единогласно было принято решение рекомендовать поддержать кандидатуру А.Гриценко на выборах президента на съезде партии в январе 2019 года.

"Мы будем поддерживать Анатолия Гриценко как кандидата от объединенной демократической оппозиции. Мы считаем, что во время военных действий президент должен иметь военную специализацию и образование, опыт, аналитическое видение ситуации, что позволит государству выполнять функцию защиты граждан и обеспечить в будущем мир", - заявил он.

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Н.Катеринчук считает, что на должности министра обороны (в 2005-2007 годах – ред.) А.Гриценко продемонстрировал "наивысшие качества порядочности, профессионализма и нетерпимости к коррупции", а приоритетами его деятельности была обороноспособность Украины, условия для жизни и выполнения своих обязанностей военнослужащих.

А.Гриценко в свою очередь отметил, что в нынешнем составе парламента только Н.Томенко и Егор Фирсов заявили, что не поддерживают политику действующего президента Петра Порошенко, за что были исключены из фракции "Блока Петра Порошенко" и лишись депутатских мандатов.

"И это не объединение под президентские выборы. Это стратегическое объединение, скажем так, на 10 лет плюс вперед, насколько хватит сил. Мы совместно пойдем и на парламентские, и на местные выборы. То есть это всерьез и надолго", - подчеркнул он.

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По его словам, Н.Катеринчук будет отвечать за юридическое сопровождение избирательной кампании, и его задачей будет обеспечение того, чтобы голоса всех избирателей были учтены.

"Николай Томенко взял на себя два направления: стратегия избирательной кампании и медийные коммуникации на центральном уровне, кроме того, он назначен руководителем избирательной кампании в Киеве, а начальником избирательного штаба в Киеве будет Наталья Новак", - сообщил А.Гриценко.

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Николай Томенко, Выборы, Анатолий Гриценко, Николай Катеринчук, Выборы президента.
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