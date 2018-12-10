Стало известно, кто из народных депутатов поддержит Гриценко на выборах и будет руководить его штабом

Новости Украины: Избирательным штабом кандидата в президенты Анатолия Гриценко руководить внефракционный нардеп Виктор Чумак.

Народный депутат Украины, лидер гражданского движения "Хвыля" Виктор Чумак объявил о поддержке кандидатуры лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на президентских выборах 2019 года.

"Мы приняли решение объединить усилия гражданского движения "Хвыля" и "Гражданской позиции". Объявляя о намерении баллотироваться в президенты, я говорил, что готов поддержать кандидата с более высоким рейтингом. Такое решение принято мной и нашей командой", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

В свою очередь А.Гриценко сообщил, что именно В.Чумак уже назначен руководителем его штаба по подготовке и проведению выборов.

"Мы предлагаем и Святославу Вакарчуку, и Андрею Садовому, и Роману Бессмертному, и Николаю Катеринчуку, и Николаю Томенко, "Силе людей" и другим, разделяющим общие ценности, объединить усилия и идти на выборы, чтобы не просто поучаствовать, а побеждать", - сказал В.Чумак в понедельник, 10 декабря.

Напомним, 28 ноября, в Одессе произошло нападение "титушек" на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его однопартийцев. Гриценко заявил, что это не первое нападение, предыдущие провокации - однотипные во всех регионах. По словам политика, организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены, а личность заказчика известна.