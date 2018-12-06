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Еще один кандидат заявил о намерении идти в президенты

Еще один кандидат заявил о намерении идти в президенты
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Народный депутат Ольга Богомолец заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявляет, что будет баллотироваться на пост президента Украины, выборы которого пройдут в марте 2019 года.

"Я не боюсь риска, я не боюсь брать на себя ответственность, я не боюсь того, что будет тяжело. Я хочу стать для украинского народа тем президентом, который гарантирует ему справедливость. У нас должен быть гарант не только Конституции, но и гарант справедливости", - цитирует слова О.Богомолец пресс-служба народного депутата в четверг.

По ее словам, когда президент станет "гарантом справедливости", в стране "появятся справедливые пенсии, справедливая реформа здравоохранения, справедливые налоги для бизнеса без давления и справедливая жизнь".

"Тогда Украина станет другой, тогда люди будут улыбаться, потому что они будут гордиться тем, что живут в этом государстве. Именно ради этого я иду в президенты", - сказала О.Богомолец.

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Пресс-служба нардепа напоминает, что О.Богомолец организовала и возглавила общественное движение врачей "Скорая медицинская помощь Майдана" во время Революции Достоинства. Была кандидатом на пост президента Украины на внеочередных президентских выборах 25 мая 2014 года, и по результатам голосования заняла 8 позицию из 20 претендентов, получила 345 тыс. голосов.

О.Богомолец – заслуженный врач Украины, капитан запаса медицинской службы, автор 70 научных работ и 14 патентов.

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Выборы, Президент, Выборы президента, Ольга Богомолец.
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