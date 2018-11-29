На Гриценко в Одессе совершено нападение, есть пострадавшие

На лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его однопартийцев в Одессе напали около 30 человек в масках.

В Одессе в среду, 28 ноября, на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его однопартийцев напали неизвестные. Сообщается, что группа людей а масках спортивной внешности в количестве около 30 человек перед входом в офисный центр преградила политику вход, а потом совершила нападение на его сторонников, которые шли возле него.

Гриценко заявил, что это не первое нападение, предыдущие провокации - однотипные во всех регионах. По словам политика, организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены, а личность заказчика известна.

Одному пострадавшему "титушки" рассекли лоб, еще трое получили сильные травмы. Гриценко назвал фамилии пострадавших: Анатолий Завада и отец и сын Поляковы, Тимур Иванович и Тимур Тимурович. Сейчас им помогают врачи. Полиция Одессы возбудила уголовное дело по ч. 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).