​Сын Гладковского показал ответное видео на расследование журналистов

Новости Украины: Фигурирующий в журналистском расследовании сын Гладковского пообещал вскоре рассказать, кто слил информацию о хищениях в "Укроборонпроме".

Сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского Игорь назвал фейком расследование журналистов команды Bihus.Info о хищениях в ГК "Укроборонпром" и пообещал, что общество скоро узнает, кто слил журналистам эту информацию.

"Полотно за мной называется "Зеленка", позволяет стать автором собственной программы буквально за мгновение. Это программа по созданию оперативной графики позволяет сделать любой несуществующий разговор реальным", - говорит И.Гладковский в видеоролике, размещенном на новосозданной странице в соцсети Фейсбук "Ваши деньги с Игорем Гладковским".

По его словам, "к реальности примешивают фейк, и их уже не отличить от правды, а потом годами отклеиваешь навешенные ярлыки".

"Что это за расследование уничтожает моего отца и меня лично? Три пункта, чтобы объяснить все…. Цель номер один – дискредитировать действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании. И это – главная причина появления расследование программы "Наши деньги" (укр. "Наші гроші"). И для этого выбирают человека, связанного крепкими рабочими отношениями с главой государства, накрывают шквальным огнем фейков, ими навязывается мысль "команда плохая, а, следовательно, и президент плохой, - утверждает И.Гладковский.

Сын первого заместителя секретаря СНБО заявляет, что такой мишенью для фейков был избран его отец Олег Гладковский, а "чтобы уже точно не промахнуться по целям, везде в расследованиях фигурирует моя скромная персона. "Проснулся звездой", - отметил И.Гладковский.

Вместе с тем он призвал вспомнить, что живем в правовой стране. "И можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как они там говорят "выписать люлей "… А еще очень скоро вы узнаете, кто действительно слепил этот фейк и слил его журналистам", - заявил И.Гладковский.

Как сообщалось, неделю назад Bihus.Info обвинили И.Гладковского, В.Жукова и их партнера Андрея Рогозу в том, что они через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно оценочным суждениям журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" П.Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

И.Гладковский заявил, что намерен подать в суд в связи с озвученными обвинениями. Его отец в тот же день обратился с заявлением приостановить его полномочия в органах сектора безопасности и обороны страны на время проведения служебной проверки обнародованной информации.

В "Укроборонпроме" уточнили, авторы телепроекта манипулятивно использовали закрытую информацию возбужденных правоохранителями в 2015-2016 годах уголовных производств и увязали очередной медийный скандал вокруг госконцерна с новой информационной диверсией против Украины.

П.Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении О.Гладковского из СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля, а также поручил вывести его из состава комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Глава государства также поручил секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить и провести заседание СНБО по вопросу реформирования государственного концерна "Укроборонпром", а также призвал антикоррупционные органы объективно и непредвзято расследовать факты обнародованных коррупционных скандалов в оборонном секторе.

"Если кто-то виноват, то должна быть ответственность. Кто добросовестно работает на укрепление обороноспособности, тем дать возможность защитить свое честное имя", - добавил глава государства.

Вечером 4 марта команда журналистских расследований Bihus.Info обнародовала информацию о схеме закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и уволенного в понедельник первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

В обнародованной вечером 4 марта третьей серии расследования, основанного на базе полученного журналистами осенью 2018 года от анонима архива переписки участников сделок, ее авторы обвиняют О.Гладковского и П.Букина в получении как минимум $30 тыс. и $10 тыс. соответственно при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.