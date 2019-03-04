Порошенко созывает заседание СНБО по реформированию Укроборонпрома

Новости Украины: Петр Порошенко поручил Турчинову на среду подготовить заседание СНБО по вопросу реформирования Укроборонпрома

Президент Украины Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову подготовить и провести в среду заседание СНБО по вопросу реформирования государственного концерна "Укроборонпром".

"С утра поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Валентиновичу Турчинову подготовить это заседание, предварительно на среду", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Николаевской области в понедельник.

Он подчеркнул, что давно планировалось заседание СНБО "с повесткой дня о реформировании "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности", расширения правительственного, парламентского и общественного контроля над деятельностью оборонного сектора.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе. Позднее его отец сообщил, что иск о защите чести и достоинства подан.

Кроме того, О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

27 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДРи начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением.

1 марта П.Порошенко поручил правоохранителям обеспечить в срочном порядке проверку обнародованной информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе, в том числе об утечке информации из правоохранительных органов.