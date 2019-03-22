Сверхначисления в платежках: три облгаза оштрафованы решением НКРЭКУ

Новости Бизнеса: НКРЭКУ оштрафовала три газораспределительные компании на 2,5 млн грн за сверхначисления в платежках за газ.

В результате проведенных проверок Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф за невыполнение решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ на трех операторов газораспределительных сетей в общей сумме 2,55 млн грн.

Такое решение регулятор принял на заседании сегодня.

Решение регулятора коснулось компаний «Винницагаз», «Волыньгаз» и «Киевоблгаз», при этом штрафные санкции для каждого оператора ГРС составили 850 тыс. грн, что является максимальной суммой финансового наказания в данном случае.

Регулятор наложил штраф за нарушение лицензионных условий и невыполнение решений НКРЭКУ, а также обязал провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка - до 5 апреля 2019 года.

Кроме того, Нацкомиссия своим решением обязала сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.

По предложению главы Нацкомиссии Оксаны Кривенко, в решение был добавлен пункт о подаче обращения в Антимонопольный комитет для проведения расследования о злоупотреблении монопольным положением компаниями.

Ранее сообщалось, в феврале НКРЭКУ получила разрешение на проверку облгазов в связи с неправомерными доначислениями в платежках.