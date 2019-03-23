Порошенко не исключает введения "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко рассматривает возможность введения в Украине "13-й пенсии" для тех категорий граждан, которые получают минимальные выплаты.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter заявил, что не исключает введения в Украине 13-ой ежегодной пенсии для тех людей, которые получают минимальную социальную выплату.

Порошенко напомнил, что каждый пенсионер, получающий минимальную пенсию, получит в марте и апреле доплаты в сумме 1205 гривен. При этом, президент Украины пообещал продолжать поддержку пенсионеров при реализации соцполитики. По словам Порошенко, благодаря экономическому росту в Украине можно с оптимизмом смотреть на реализацию данного вопроса.

Кожен пенсіонер, який отримує мінімальну пенсію, отримає доплату у 2410 грн: 1205 в березні і 1205 в квітні. Будемо продовжувати підтримку пенсіонерів при реалізації соцполітики. Не виключаю, що одним із варіантів стане виплата тим, хто отримує "мінімалку", щорічної 13-ї пенсії pic.twitter.com/Iv2s9ecjUM — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 марта 2019 г.

Глава государства отметил, что из-за российской агрессии в Украине больше всего пострадали пенсионеры. С начала войны на Донбассе и аннексии Крыма, в Украине наблюдается рост заработной платы, средней заработной платы и социальных выплат, но в то же время пенсионные выплаты повышаются медленнее. Чтобы изменить такую ситуацию, в 2017 году было принято решение провести ежегодную индексацию. По словам президента, это первый шаг на пути к тому, чтобы побороть бедность в стране.

Он напомнил, что проведение индексации и выплата компенсаций таким категориям пенсионеров стала возможной благодаря поступлению средств от растаможки так называемых "евроблях". Также будут повышены выплаты многодетным семьям на каждого третьего и последующего ребенка. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.