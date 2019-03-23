Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Посол США призвала украинцев пойти на выборы
Посол США призвала украинцев пойти на выборы
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Порошенко не исключает введения "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров

Порошенко не исключает введения "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров
09:56 Сб, 23 Март 2019 Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко рассматривает возможность введения в Украине "13-й пенсии" для тех категорий граждан, которые получают минимальные выплаты.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter заявил, что не исключает введения в Украине 13-ой ежегодной пенсии для тех людей, которые получают минимальную социальную выплату.

Порошенко напомнил, что каждый пенсионер, получающий минимальную пенсию, получит в марте и апреле доплаты в сумме 1205 гривен. При этом, президент Украины пообещал продолжать поддержку пенсионеров при реализации соцполитики. По словам Порошенко, благодаря экономическому росту в Украине можно с оптимизмом смотреть на реализацию данного вопроса. 

 

Глава государства отметил, что из-за российской агрессии в Украине больше всего пострадали пенсионеры. С начала войны на Донбассе и аннексии Крыма, в Украине наблюдается рост заработной платы, средней заработной платы и социальных выплат, но в то же время пенсионные выплаты повышаются медленнее. Чтобы изменить такую ситуацию, в 2017 году было принято решение провести ежегодную индексацию. По словам президента, это первый шаг на пути к тому, чтобы побороть бедность в стране.

Кто получит повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам

Он напомнил, что проведение индексации и выплата компенсаций таким категориям пенсионеров стала возможной благодаря поступлению средств от растаможки так называемых "евроблях". Также будут повышены выплаты многодетным семьям на каждого третьего и последующего ребенка. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Индексация пенсий, Введение в Украине 13-ой пенсии, Доплата к пенсии в марте, Доплата к пенсии в апреле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь