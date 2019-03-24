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Кубив рассказал о росте экономики в Украине за последние 9 лет

Кубив рассказал о росте экономики в Украине за последние 9 лет
08:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр экономического развития Степан Кубив заявил, что в Украине наблюдается рост экономики в течение самого длительного непрерывного периода за 9 лет.

Рост экономики Украины продолжается в течение самого длительного непрерывного периода за девять лет. Об этом сказал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании Совета регионального развития в Черновицкой области.

"Они (Российская Федерация - прим. ред.) ненавидят только одного человека, который является верховным главнокомандующим, который противостоит ненавистному им курсу - Петра Порошенко... И в течение пяти лет Украина ценой сверхусилий продолжает противостоять России", - отметил Кубив.

Он напомнил, что на востоке Украины погибло более 13 тыс. военных и гражданских, свыше 26 тыс. человек получили увечья, 1,7 млн наших сограждан стали внутренними переселенцами

"Это вызов, которому сегодня противостоят Президент, правительство и ВРУ, показывая единство и непобедимость. В единстве мы показали новую победу, в том числе, экономики. Рост экономики Украины длится самый долгий непрерывный период за девять лет. Четвертый квартал - 3,5%. Вспомните, как нам говорили, что этого не будет", - добавил Кубив.

При этом, по прогнозу Национального банка Украины, экономический рост Украины в 2019 году временно замедлится до 2,5%, после чего снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне снижения политической неопределенности. В разрезе видов деятельности наибольший вклад в рост ВВП в прошлом году имели сельское хозяйство в результате рекордного урожая зерновых и масличных культур, а также секторы торговли и услуг благодаря устойчивому потребительскому спросу.

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Рост, Экономика Украины, Степан Кубив, Рост экономики Украины.
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