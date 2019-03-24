Рева рассказал, какую пенсию получают шахтеры

Новости Бизнеса: Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что на сегодняшний день средняя пенсия шахтера составляет 8418 гривен.

В Украине средняя пенсия шахтеров составляет 8418 грн. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос народного депутата во время часа вопросов к правительству в пятницу.

"За эти неполные два года увеличение страховых выплат у нас произошло с 1655 грн до 3352, или в два раза. Для пострадавших на производстве шахтеров - с 2051 грн до 4597. Тоже почти вдвое. Кроме того, хочу напомнить, что перерасчеты осуществлялись за счет средств единого социального взноса, которые у нас не только идут на страховые выплаты, но и на пенсионные. Так вот по шахтерам. Если средний размер пенсий шахтеров с 1 января 2017 года составлял 3926 грн, то сейчас 8418 грн. Добавьте, пожалуйста, 4597 и вы получите вместе с регрессными выплатами среднюю выплату шахтерам почти 13 тысяч гривень", - сказал Рева.

Он также напомнил, что перерасчеты пенсий шахтеров были сделаны в 2014, 2015 и 2017 годах.

"И именно из уважения к этим людям в 2017-2018 годах правительством совместно с правлением Фонда социального страхования были осуществлены 5 перерасчетов этим людям. С 1 января 2017 года для 39 тыс. человек на 210 грн в среднем, с 1 марта 2017 года для 209 тыс. человек на 415 грн, с 1 января 2018 года для 169 тыс. человек на 464 грн, с 1 марта 2018 года - для 207 тыс. человек на 514 грн, с 1 марта 2019 года для 207 тыс. человек на 160 грн", - рассказал министр социальной политики.

Напомним, в апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 грн. Единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн выплачивается пенсионерам, которые получают пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1669,20 гривень, что составляет 40% от минимальной заработной платы 4173 грн.