В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку

Новости Бизнеса: Большинство членов Комитета монетарной политики Национального банка выступили за необходимость сохранения уровня учетной ставки.

Два члена комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП НБУ) на заседании 13 марта предлагали снизить учетную ставку уже в марте, сообщается на сайте НБУ.

Так, один из них предлагал снизить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 17,5%, полагая, что НБУ необходимо показать начало движения к смягчению, что даст необходимый позитивный сигнал для банковской системы и экономики.

Другой член КМП высказался за снижение учетной ставки на 1 п.п., так как считает, что переход к смягчению надо было начинать еще раньше, поэтому необходимо более существенное снижение учетной ставки для поддержания экономического роста.

Аргументируя свою позицию, они также отмечали, что фактические экономические показатели и прогнозы свидетельствуют о благоприятном для Украины сценарий и замедлении фундаментального давления на инфляцию, а поддержка Украины со стороны официальных кредиторов положительно повлияла на инфляционные ожидания. По их оценке, снижение инфляции будет поддерживаться взвешенной фискальной политикой учитывая значительные объемы выплат по государственному долгу, а благоприятная ситуация на валютном рынке, укрепление обменного курса гривни будут способствовать дальнейшему снижению инфляции. Кроме того, комментарии ведущих центробанков мира свидетельствуют о намерениях проводить более мягкую монетарную политику, чем ожидалось ранее. Это снижает внешние риски для развивающихся стран и позволяет смягчать монетарные условия, не сталкиваясь со значительным оттоком капитала, полагают они.

Вместе с тем, шесть членов КМП, выступившие за необходимость сохранения учетной ставки неизменной на уровне 18%, отмечали, что снижение инфляционного давления со все еще высокого уровня требует достаточно жестких монетарных условий, а увеличение социальных выплат на фоне политической неопределенности в год президентских и парламентских выборов может обусловить ухудшение инфляционных ожиданий. Кроме того, по их оценке, необходимо учитывать, что на пике избирательного цикла банки могут быть менее склонными к изменениям в своей процентной политике в ожидании развития событий - это будет препятствовать эффективному функционированию трансмиссионного механизма и нивелировать влияние снижения учетной ставки на рыночные процентные ставки. Они также отметили, что недавнее смягчение монетарной политики со стороны ЕЦБ произошло на фоне существенного ухудшения прогнозов по экономической активности и инфляции в еврозоне, что спровоцировало скорее негативную реакцию финансовых рынков и интереса инвесторов к развивающимся странам, и это может сказаться на ситуации на валютном рынке и Украине. С учетом этих аргументов шесть членов КМП отметили, что смягчение монетарной политики пока преждевременно, однако к его рассмотрению необходимо вернуться на следующих заседаниях КМП.

Как сообщалось, НБУ в марте вновь решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых.

НБУ по итогам предыдущих трех заседаний монетарного комитета - 31 января 2019 года, 13 декабря и 25 октября 2018 года - сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого центробанк шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года.