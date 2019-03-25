НБУ выпустил памятные монеты по случаю присвоения Украине Томоса

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины с понедельника. 25 марта, вводит в обращение памятные монеты по случаю присвоения Украины томоса об автокефалии ПЦУ.

Национальный банк создал памятные монеты по случаю присвоения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Как сообщили в НБУ, монеты, которые продолжают серию "Духовные сокровища Украины".

Отмечается, что их отчеканил украинский Монетный двор. В обращение памятные монеты будут введены 25 марта 2019 года.

Напомним, 15 декабря 2018 года в соборе Святой Софии, возведенном в первой половине XI века в центре Киева, прошел Объединительный собор, на котором украинские православные иерархи учредили Поместную православную автокефальную украинскую церковь, утвердили ее Устав и избрали предстоятеля. Предстоятелем стал митрополит Переяслав-Хмельницкой и Белоцерковской Епифаний. Всего в Соборе приняли участие 190 человек. Из них 42 архиерея с одним священником и мирянином прибыли от УПЦ КП. Всего 126 делегатов.

Ранее сообщалось, что предстоятель Поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний дал распоряжение до завершения избирательного процесса проводить во всех храмах ПЦУ молитвы относительно справедливых выборов президента Украины. Митрополит Епифаний отметил, что во время выборов президента Украины на граждан страны возлагается особая ответственность из-за необходимости защитить государственность Украины, единство, общественный мир во время внешней агрессии и внутренних противостояний. Сообщается, что на сайте ПЦУ был опубликован соответствующий текст самой молитвы.