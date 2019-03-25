Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз

Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 112 Украина

Новости Бизнеса: При проведении правильных реформ стоимость аренды сельскохозяйственных земель может вырасти в пять раз.

Стоимость аренды сельскохозяйственных земель может увеличиться в пять раз, прогнозирует президент Украины Петр Порошенко.

"Нам нужно поднять уровень арендной платы за землю, чтобы повышать уровень жизни на селе. Государство начинает сдавать свои земли в аренду иногда вдвое дороже, чем частный собственник. Мы должны распространить эти стандарты на земли, которые принадлежат селянам. Только открытые аукционы с едиными стартовыми условиями могут упразднить диктат больших арендаторов. Вследствие правильных реформ мы можем увеличить стоимость аренды земли в пять раз", - сказал президент в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в Киеве в понедельник.

Порошенко не исключает введения "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров

По его словам, средняя ставка аренды с/х земель за несколько лет выросла с 3% до 10% денежной оценки земли, однако все еще является слишком низкой.

"В среднем сегодня стоимость аренды EUR52 за 1 га, который сдают в аренду пайщики. Это нереалистический показатель цены аренды на землю. У нас EUR52, а в Литве, где земля хуже – EUR81", - отметил П.Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Земля, Петр Порошенко, Аренда земли, Сельскохозяйственные земли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь