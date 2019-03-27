Часть акций компании-собственника "Киевстара" выставляют на продажу

Новости Бизнеса: Норвежский "Telenor" выставил 100 млн акций компании, владеющей украинским мобильным оператором "Киевстар".

Акции "Veon", которые будут выставлены на продажу, составляют 5,7 капитала норвежской компании. Одна такая ценная бумага оценивается в чуть больше двух долларов. Организовывают "распродажу" банковские группы Citigroup и Morgan Stanley.

Продажа акций завершится 29 марта. Международный телекоммуникационный холдинг "Veon", владеющий компанией "Киевстар", постепенно теряет зарубежного акционера. Ведь такими действиями "Telenor" выводит свой капитал. О своих намерениях полностью избавиться от акций холдинга руководство норвежского партнера сообщило еще в 2015 году.

Предыдущая операция по продаже ценных бумаг из пакета телекоммуникационного холдинга, которую провели в сентябре 2017 года, принесла 365 млн долларов. Теперь у норвежского партнера осталось 14,7% акций "Veon".