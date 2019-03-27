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В Украине изменят систему выплаты субсидий наличными

В Украине изменят систему выплаты субсидий наличными
10:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Минсоцполитики допустили возвращение безналичных субсидий тем, кто допускал просрочку с проплатами.

В случае, если субсидиант допускал просрочки в оплате жилищно-коммунальных услуг при получении монетизированной субсидии, то на следующий период субсидия будет назначаться в безналичной форме.

Такие изменения готовят в Кабмине, заявил министр социальной политики Андрей Рева на брифинге.

Рева напомнил, что сейчас субсидия не назначается, если у домохозяйства есть месячная просрочка по ЖКУ, а после ее погашения субсидию могут возобновить.

"Думаю, мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - сказал он.

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Рева добавил, что если по истечении этого периода выплаты нормализируются, субсидиант сможет опять перейти на денежную форму.

По мнению министра, такая система позволит установить эффективные отношения с субсидиантами.

Кроме того, Рева сообщил, что также планируется регламентировать: если неуплата будет связана с доначислениями по газу в связи с решением суда, такие просрочки не будут учитываться при назначении субсидии.

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Все по теме:

Кабмин, Минсоцполитики, Субсидии, Андрей Рева, Монетизациия.
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