В Украине изменят систему выплаты субсидий наличными

В случае, если субсидиант допускал просрочки в оплате жилищно-коммунальных услуг при получении монетизированной субсидии, то на следующий период субсидия будет назначаться в безналичной форме.
Такие изменения готовят в Кабмине, заявил министр социальной политики Андрей Рева на брифинге.
Рева напомнил, что сейчас субсидия не назначается, если у домохозяйства есть месячная просрочка по ЖКУ, а после ее погашения субсидию могут возобновить.
"Думаю, мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - сказал он.
Рева добавил, что если по истечении этого периода выплаты нормализируются, субсидиант сможет опять перейти на денежную форму.
По мнению министра, такая система позволит установить эффективные отношения с субсидиантами.
Кроме того, Рева сообщил, что также планируется регламентировать: если неуплата будет связана с доначислениями по газу в связи с решением суда, такие просрочки не будут учитываться при назначении субсидии.