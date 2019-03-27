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Рынок муки в Украине перенасыщен

Рынок муки в Украине перенасыщен
15:42 Сегодня Телеграф по материалам сайта www.agrotimes.net

Новости Бизнеса: Пшеничной муки на рынке переработки зерна стало больше, нежели требует покупатель.

По итогам Всеукраинской конференции "Элеватор Плюс" выяснилось, что производство пшеничной муки превышает потребительское ожидание. Данного продукта слишком много, а новые марки соответствующей категории вряд ли смогут зайти на рынок.

Поэтому, как советуют аналитики, производителям, использующим пшеницу для переработки в муку, следует обратить внимание на другие виды зерновых. Это поможет разгрузить рынок от перенасыщения одного вида продукта и добавить разнообразие в прилавки такими товарами, как кукурузная, ржаная или рисовая мука.

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Наплыв одного вида продукции может спровоцировать обвал цен на него по всему рынку. Если же воспользоваться советом и переключиться на остальные виды зерна, можно получить возможность выйти на новые уровни сотрудничества с другими странами и занять пустующие продовольственные ниши этих групп товаров на украинском рынке.

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Украина, Товар, Цена, Зерно, Мука, Продукт, Рынок, Переработка, Спрос, Позиции.
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