Рынок муки в Украине перенасыщен

Новости Бизнеса: Пшеничной муки на рынке переработки зерна стало больше, нежели требует покупатель.

По итогам Всеукраинской конференции "Элеватор Плюс" выяснилось, что производство пшеничной муки превышает потребительское ожидание. Данного продукта слишком много, а новые марки соответствующей категории вряд ли смогут зайти на рынок.

Поэтому, как советуют аналитики, производителям, использующим пшеницу для переработки в муку, следует обратить внимание на другие виды зерновых. Это поможет разгрузить рынок от перенасыщения одного вида продукта и добавить разнообразие в прилавки такими товарами, как кукурузная, ржаная или рисовая мука.

Наплыв одного вида продукции может спровоцировать обвал цен на него по всему рынку. Если же воспользоваться советом и переключиться на остальные виды зерна, можно получить возможность выйти на новые уровни сотрудничества с другими странами и занять пустующие продовольственные ниши этих групп товаров на украинском рынке.