Мировые цены на нефть стремительно падают

Новости Бизнеса: Цены на нефть дешевеет из-за роста запасов в США, Brent торгуется $67,03 за баррель.

Цены на нефть снизились в четверг, дешевея вторую сессию кряду после того, как данные указали на неожиданный рост запасов в США.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля июньской нефти Brent составила $67,03 (-0,31%). Баррель майской нефти WTI торговался по $59,19 (-0,37%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $67,24 и $59,41 соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США увеличились по итогам прошлой недели на 2,8 млн барр. при прогнозном снижении на 1,1–1,2 млн барр. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA). Экспорт сырой нефти из США упал на 506 тыс. барр./сут. (б/с).

"Сегодняшнее падение не отменяет краткосрочный бычий аргумент о том, что сокращение производства альянсом ОПЕК+ и перебои с поставками из Ирана и Венесуэлы перевесят проблемы снижения роста мировой экономики", — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик рынка в брокерской компании OANDA (Сингапур).

По состоянию на 09:30 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 66,97 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 67,25 доллара за баррель, что на 1 цент выше уровня закрытия торгов ($67,24).