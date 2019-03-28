В Украине разработали электромагнитное оружие

Новости Бизнеса: "Спецтехноэкспорт" готов развернуть серийное производство электромагнитного оружия для ВСУ.

Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе - систем энергопитания и систем передачи данных.

Об этом сообщает на своем сайте государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром".

Как отмечается, создание такой техники стало возможным благодаря привлечению иностранных инвестиций. Учитывая высокую наукоемкость и значительные финансовые затраты, которые требовались для проведения разработки нового типа оружия, "Спецтехноэкспорт" в 2014-2015 годах провел работу по поиску иностранных партнеров, которые были готовы вложить деньги в украинскую разработку, и заключил договоренность с оборонной компанией из Индии. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов.

"Благодаря проведенной работе, украинские ученые и разработчики получили надлежащий уровень финансирования, что позволило им продуцировать новые знания и воплотить их в новые рентабельные продукты. Также, благодаря этому проекту, Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия", - сообщил директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Балбес.

Как отмечается в сообщении, новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, которая есть в составе вооружений и военной техники, либо создает значительные помехи ее штатному функционированию.

Такой тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способен вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами.

Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

Таким образом, отмечают в "Спецтехноэкспорте", новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д. без риска нанесения вреда гражданскому населению.

Как отмечают на предприятии, в феврале 2019 года предприятие "Спецтехноэкспорт" уже осуществило поставку в Индию первой партии нового типа оружия и проводит переговоры о поставке дополнительной партии указанных изделий. В то же время оборонные предприятия Украины готовы, в случае заинтересованности со стороны силовых структур и направления соответствующего заказа, развернуть серийное производство электромагнитного оружия для украинской армии.

Кроме того, сообщается, что около 10% своего ежегодного дохода "Спецтехноэкспорт" получает от реализации научно-исследовательских проектов. В целом в 2018 году предприятие выполнило внешнеэкономические контракты общей стоимостью 152,6 млн долл. США, что на 27% больше, чем в 2017 году. При этом в 2018 году было заключено 148 новых оборонных контрактов на рекордную за последние 5 лет сумму 282,5 млн долл. США. Значительный рост показали как экспортный, так и импортный направления работы предприятия.