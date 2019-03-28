Скачать
Четверг, 28.03.2019
В Украине разработали электромагнитное оружие
В Украине разработали электромагнитное оружие
Отключений не будет: водоканалы продолжат работать после 1 апреля
Кабмин обещает не отключать воду 5 миллионам украинцев
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта

В Украине разработали электромагнитное оружие

В Украине разработали электромагнитное оружие
13:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: "Спецтехноэкспорт" готов развернуть серийное производство электромагнитного оружия для ВСУ.

Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе - систем энергопитания и систем передачи данных.

Об этом сообщает на своем сайте государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром".

Как отмечается, создание такой техники стало возможным благодаря привлечению иностранных инвестиций. Учитывая высокую наукоемкость и значительные финансовые затраты, которые требовались для проведения разработки нового типа оружия, "Спецтехноэкспорт" в 2014-2015 годах провел работу по поиску иностранных партнеров, которые были готовы вложить деньги в украинскую разработку, и заключил договоренность с оборонной компанией из Индии. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов.

"Благодаря проведенной работе, украинские ученые и разработчики получили надлежащий уровень финансирования, что позволило им продуцировать новые знания и воплотить их в новые рентабельные продукты. Также, благодаря этому проекту, Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия", - сообщил директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Балбес.

Как отмечается в сообщении, новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, которая есть в составе вооружений и военной техники, либо создает значительные помехи ее штатному функционированию.

Такой тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способен вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами.

Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

Таким образом, отмечают в "Спецтехноэкспорте", новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д. без риска нанесения вреда гражданскому населению.

Укроборонпром планирует производство автоматических пушек

Как отмечают на предприятии, в феврале 2019 года предприятие "Спецтехноэкспорт" уже осуществило поставку в Индию первой партии нового типа оружия и проводит переговоры о поставке дополнительной партии указанных изделий. В то же время оборонные предприятия Украины готовы, в случае заинтересованности со стороны силовых структур и направления соответствующего заказа, развернуть серийное производство электромагнитного оружия для украинской армии.

Кроме того, сообщается, что около 10% своего ежегодного дохода "Спецтехноэкспорт" получает от реализации научно-исследовательских проектов. В целом в 2018 году предприятие выполнило внешнеэкономические контракты общей стоимостью 152,6 млн долл. США, что на 27% больше, чем в 2017 году. При этом в 2018 году было заключено 148 новых оборонных контрактов на рекордную за последние 5 лет сумму 282,5 млн долл. США. Значительный рост показали как экспортный, так и импортный направления работы предприятия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укроборонпром, ВСУ, Спецтехноэкспорт, Электромагнитное оружие, Электромагнитноеоружие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
03 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
05 В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
Евросоюз запретил одноразовый пластик
Евросоюз запретил одноразовый пластик
В марте украинским военным повысили зарплаты: кому и на сколько
В марте украинским военным повысили зарплаты
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип &quot;Пливе човен&quot;
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип "Пливе човен"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь