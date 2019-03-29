Евросоюз выделил Украине более 100 миллионов евро на утепление домов

Новости Бизнеса: Евросоюз выделил 104 миллиона евро на программу по повышению энергоэффективности жилого фонда Украины.

Европейский Союз выделил 104 миллиона евро (более 3 миллиардов гривен) на выполнение проектов по повышению энергоэффективности жилищного фонда Украины.

Фонд энергоэффективности Украины, Международная финансовая корпорация (IFC) и "Укргазбанк" подписали трехстороннее соглашение.

Координатор сектора энергетики Представительства ЕС в Украине Ольга Бороданкова сообщила, что будут финансировать программы по утеплению зданий для объединений совладельцев многоквартирных домов.

"В рамках внедрения программы повышения энергоэффективности в жилых домах ЕС направил 104 миллиона евро. На сегодня это самая большая сумма из внедряемых программ Евросоюза в Украине, что свидетельствует о том, насколько открыт ЕС к оказанию помощи Украине",– сказала Бороданкова.

Она также добавила, что Европейский Союз и в дальнейшем готов поддерживать жителей Украины, которые "хотят изменить свои потребительские привычки в сторону внедрения энергоэффективных мероприятий.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко ответил, что в целом в госбюджете на финансирование Фонда энергоэффективности заложено 1,6 миллиарда гривен.

"Общая сумма финансирования фонда на уровне 1,5 миллиарда гривен, которые уже на счетах Фонда. В этом году заложено в бюджете 1,6 миллиарда гривен и средства от доноров в размере 100 миллионов евро", – подчеркнул Зубко.