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Фонд энергоэффективности начал работать в Украине

Фонд энергоэффективности начал работать в Украине
17:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Деятельность Фонда финансируется за счет средств госбюджета, финансовой поддержке ЕС и правительства Германии.

Фонд энергоэффективности, целью которого является оказание финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилищного фонда, начал свою работу.

Об этом в рамках подписания соглашения между АБ "Укргазбанк", Фондом энергоэффективности и Международной Финансовой Корпорацией (ІFC) о запуске программы по финансированию проектов термореновации зданий для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) сказала исполняющая обязанности директора Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну, сообщает корреспондент Укринформа.

"Все ждали того, когда же Фонд начнет работать. И, собственно, амбициозную цель, которую мы себе ставили - это конец первого квартала 2019 года, можно считать выполненной. Ведь это фактическая точка отсчета, когда мы подписываем соглашение (о запуске программы по финансированию проектов термореновации зданий для объединений совладельцев многоквартирных домов ОСМД - ред)", - сказала Головатюк-Унгуряну.

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Она отметила, что сейчас на счетах Фонда находится 1,5 млрд грн, и в Фонде еще ждут финансирования в этом году в размере 1,6 млрд грн.

Как известно, Фонд энергоэффективности - это единственная в Украине государственная организация, которая была создана с целью поддержки осуществления мер по повышению уровня энергоэффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилищном секторе. 

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Укргазбанк, IFC, Фонд энергоэффективности, Юлия Головатюк-Унгуряну.
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