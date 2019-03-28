Информацию о недвижимости можно будет отслеживать онлайн

В Украине запустили реестр, с помощью которого можно отслеживать информацию о недвижимости.
Об этом сообщается на сайте сервиса Опендатабот.
В открытом доступе будут договора купли-продажи, договора мены, дарение, наследственный договор, приватизация жилья государственной или коммунальной собственности.
Также можно подписаться на изменение статуса объектов.
Более подробная информация доступна в выписке из реестра. Эта услуга стоит 23 гривни и доступна непосредственно в боте.
В выписке будет следующая информация:
Напомним, Кабинет министров в среду утвердил комплексное постановление, которое позволяет зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО) онлайн, упростил получение почтового адреса для объектов строительства, а также утвердил ряд других дерегуляций.