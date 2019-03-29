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Сколько Пентагон потратил на укрепление обороноспособности Украины

Сколько Пентагон потратил на укрепление обороноспособности Украины
10:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: США выделили более 1,3 млрд долларов в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил.

С начала войны на Донбассе в 2014 году США выделили на укрепление обороноспособности Украины более 1,3 млрд долларов. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон в интервью росСМИ, сообщает РБК-Украина.

Он подтвердил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева войти в НАТО и в целом "право страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства".

"С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 1,3 млрд долларов в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО", - сообщил представитель Пентагона.

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Отметим, Соединенные Штаты Америки намерены в 2020 году выделить Украине 250 млн долларов военной помощи. В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год говорится, что средства Украине будут предоставлены на усиление безопасности и обороны в рамках программы помощи по безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Средства направят на поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины, а также для замены любого вооружений и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены США.

Ранее спецпредставитель США в делах Украины Курт Волкер заявлял, что США рассматривают возможности поставок в Украину противотанкового вооружения, а также систем противовоздушной обороны и береговой обороны. Кроме того, Соединенные Штаты Америки(США) обязались предоставить дополнительные 10 млн долларов для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины.

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США, Донбасс, Пентагон, Обороноспособность Украины.
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