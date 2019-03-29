Корабли РФ взялись сопровождать фрегаты НАТО в Черном море

Новости Украины: Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшие в акваторию Черного моря фрегаты НАТО.

Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение фрегаты НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря по приглашению Украины для участия в учениях.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (с управляемым ракетным оружием) ВМС Нидерландов, Канады и Испании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдение осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Сообщается, что эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" вошли в акваторию Черного моря 28 марта для участия в учениях "Морской щит". 1 апреля корабли планируют войти в порт Одессы.