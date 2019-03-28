Корабли НАТО зашли через Босфор в Черное море

Новости Украины: Три корабля НАТО зашли в Черное море

Три военных корабля стран НАТО совершили переход через Босфор и вышли в Черное море.

Об этом сообщает CNN Turk.

"Три корабля НАТО завершили переход Босфорского залива и вышли в Черное море. Корабли сопровождали лодки береговой охраны", - говорится в сообщении.

По данным издания, первым через Босфор проходил корабль ВМС Нидерландов, за ним - корабль ВМС Испании, последним переход совершил корабль ВМС Канады.

"После напряженности между Украиной и Россией в Керченском проливе, НАТО отправляет на Черное море большое количество линейных кораблей одновременно", - сообщило издание.

Утром этот источник сообщал, что через пролив Дарданеллы в Мраморное море вошли четыре корабля НАТО, кроме трех указанных в перечне еще числился корабль ВМС Франции - бортовой номер "A608" FS Var.