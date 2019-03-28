НАТО продлило мандат Столтенберга на 2 года

Новости мира: В НАТО состоялось историческое заседание о будущем в Альянсе генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Члены Североатлантического альянса в четверг приняли решение продлить мандат действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщили в НАТО, передает корреспондент.

"Члены Альянса договорились о продлении мандата генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года - до 30 сентября 2022 года", - заявили в Альянсе.

Союзники выразили полную поддержку работе генсека по адаптации и улучшению НАТО для соответствия организации международным стандартам.

Honoured by the decision by the #NATO Allies to extend my term as Secretary General until 30 September 2022. Together we will continue to adapt & modernise our Alliance to keep it fit for the future: https://t.co/ybBwSDOy6z pic.twitter.com/K5CIiqRYjl — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 28 марта 2019 г.

Йенс Столтенберг прокомментировал решение союзников в НАТО, отметив, что для него продление мандата является большой честью.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг занимает свою должность с 1 октября 2014 года.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп лично встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на следующей неделе в Вашингтоне.