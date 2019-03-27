Трамп встретится со Столтенбергом на следующей неделе

Новости мира: В Белом доме официально сообщили, что Трамп встретится с генсеком НАТО 2 апреля.

Президент США Дональд Трамп лично встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на следующей неделе в Вашингтоне.

Об этом официально заявили во вторник в Белом доме, сообщает корреспондент Укринформа.

"Президент Дональд Трамп поприветствует генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 2 апреля 2019 года",- отметили в Белом доме.

Трамп и Столтенберг сначала проведут частную встречу, после чего состоятся переговоры в расширенном двустороннем формате.

Как отметили в администрации Трампа, президент и генеральный секретарь "подчеркнут важность Альянса как опоры международного мира и безопасности".

Ожидается, что стороны обсудят "беспрецедентные успехи НАТО, включая недавно расширенные обязательства относительно распределения бремени между европейскими союзниками, а также пути решения текущих проблем, стоящих перед Альянсом".

Напомним: в период с 3 по 4 апреля в Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО. Мероприятия пройдут в Государственном департаменте США.