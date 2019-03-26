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Режим ЧП в США: Конгрессу не удалось преодолеть вето Трампа

Режим ЧП в США: Конгрессу не удалось преодолеть вето Трампа
23:35 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Конгресс не смог преодолеть вето Трампа о чрезвычайном положении на границе.

Палата представителей Конгресса США во главе с демократическим большинством не смогла преодолеть вето президента Дональда Трампа, наложенное им на резолюцию о прекращении действия чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Голосование состоялось во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

За преодоление вето высказалось 248 законодателей, против проголосовал 181 конгрессмен. Согласно процедуре, чтобы разблокировать вето президента, обе палаты Конгресса должны обеспечить по меньшей мере две трети мандатов. В случае с Палатой представителей – это как минимум 290 голосов.

Однако, 14 однопартийцев Трампа не поддержали решение президента о введении чрезвычайного положения на южной границе, что открыло ему возможность привлечь миллиарды долларов из других статей бюджета для построения стены на границе.

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Как сообщалось ранее, Сенат и Палата представителей приняли большинством голосов резолюцию, которая приостанавливает действие указа Трампа о чрезвычайном положении на южной границе США. Однако, 15 марта президент Трамп впервые за свою каденцию в Белом доме воспользовался правом вето, чтобы заблокировать инициативу законодателей.

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Мигранты, Конгресс США, Дональд Трамп, режим ЧП, Мексиканская стена.
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