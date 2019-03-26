В СБ ООН пять стран озвучили совместную позицию по Голанам

Новости мира: Европейские страны раскритиковали в СБ ООН позицию США по Голанским высотам.

Представители Великобритании, Франции, Германии, Польши и Бельгии в ходе заседания Совбеза ООН во вторник осудили решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Мы не признаём суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считаем эти территории частью государства Израиль", - заявил журналистам в Нью-Йорке постпред Бельгии при ООН Марк Пестеен де Бёйтсверве, пояснив, что выражает позицию пяти европейских стран.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией под юрисдикцией Израиля.

Это решение раскритиковали в Евросоюзе, ООН, ЛАГ, а также многие страны, в частности, Канада, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Турция, Сирия, Иран.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН этого решения не признал. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

Напомним, в Министерстве иностранных дел отмечают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций о статусе Голанских высот.